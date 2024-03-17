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Путин побеждает на выборах на Чукотке с 90,49 процента голосов

Путин побеждает на выборах на Чукотке с 90,49 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин побеждает на выборах на Чукотке с 90,49 процента голосов

Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Чукотском автономном округе набирает 90,49% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:40

2024-03-17T21:40

2024-03-17T21:48

выборы президента россии — 2024

политика

чукотка

чукотский автономный округ

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Чукотском автономном округе набирает 90,49% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней на Чукотке Владимир Путин набрал 90,49% голосов, на втором месте получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%.

чукотка

чукотский автономный округ

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политика, чукотка, чукотский автономный округ, владимир путин