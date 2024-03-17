https://ria.ru/20240317/putin-1933801627.html
Путин лидирует в Костромской области с 78,61 процента голосов
Путин лидирует в Костромской области с 78,61 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Костромской области с 78,61 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Костромской области с 78,61% голосов после обработки 0,80% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:37
2024-03-17T21:37
2024-03-17T21:40
выборы президента россии — 2024
политика
костромская область
россия
владимир путин
владислав даванков
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933800047_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_f08054bf5835cc5150d00d716e4563ed.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Костромской области с 78,61% голосов после обработки 0,80% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 0,80% протоколов Владимир Путин набирает 78,61%, Владислав Даванков - 8,60%, Николай Харитонов - 6,11%, Леонид Слуцкий - 4,03%.Выборы президента России впервые прошли в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933802711.html
костромская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933800047_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_51319302b43c17b6f35324ca5d450549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, костромская область, россия, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Костромская область, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин лидирует в Костромской области с 78,61 процента голосов
Путин лидирует в Костромской области с 78,61% после обработки 0,80% протоколов