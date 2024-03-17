https://ria.ru/20240317/putin-1933799901.html
Путин лидирует в ЕАО с 92,96 процента голосов
Путин лидирует в ЕАО с 92,96 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в ЕАО с 92,96 процента голосов
Владимир Путин набирает 92,26% голосов на выборах президента РФ после обработки 91,98% бюллетеней в Еврейской автономной области, свидетельствуют обнародованные РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:32
2024-03-17T21:32
2024-03-17T21:40
выборы президента россии — 2024
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еврейская автономная область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 92,26% голосов на выборах президента РФ после обработки 91,98% бюллетеней в Еврейской автономной области, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 91,98 % бюллетеней в ЕАО Владимир Путин набирает 92,26% голосов, на втором месте получивший 3,11% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (2,02% голосов), на четвертой строчке оказался Владислав Даванков (1,48%).Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, еврейская автономная область, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Путин лидирует в ЕАО с 92,96 процента голосов
Путин лидирует в ЕАО с 92,96% голосов после обработки 91,98% бюллетеней