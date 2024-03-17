https://ria.ru/20240317/putin-1933799493.html

Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24 процента голосов

Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ульяновской области с 83,24% после обработки 21,17% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:30

2024-03-17T21:30

2024-03-17T21:33

выборы президента россии — 2024

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ульяновская область

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ульяновской области с 83,24% после обработки 21,17% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,24% голосов, Николай Харитонов – 5,98%, Владислав Даванков – 5,01%, Леонид Слуцкий – 3,77%.Впервые президентские выборы проходили три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, россия, ульяновская область, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков