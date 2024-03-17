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Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24 процента голосов
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ульяновской области с 83,24% после обработки 21,17% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:30
2024-03-17T21:30
2024-03-17T21:33
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ульяновской области с 83,24% после обработки 21,17% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,24% голосов, Николай Харитонов – 5,98%, Владислав Даванков – 5,01%, Леонид Слуцкий – 3,77%.Впервые президентские выборы проходили три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933799901.html
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политика, россия, ульяновская область, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ульяновская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24 процента голосов
Данные ЦИК: Путин лидирует в Ульяновской области с 83,24% голосов