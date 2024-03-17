https://ria.ru/20240317/putin-1933796076.html

Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов

Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тюменской области с 79,48% голосов после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:18

2024-03-17T21:18

2024-03-17T21:22

политика

выборы президента россии — 2024

россия

тюменская область

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тюменской области с 79,48% голосов после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/putin-1933797242.html

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политика, россия, тюменская область, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)