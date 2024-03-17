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Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:18 17.03.2024 (обновлено: 21:22 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933796076.html
Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов
Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тюменской области с 79,48% голосов после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:18
2024-03-17T21:22
политика
выборы президента россии — 2024
россия
тюменская область
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тюменской области с 79,48% голосов после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/putin-1933797242.html
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политика, россия, тюменская область, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Политика, Выборы президента России — 2024, Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48% голосов

Первые данные ЦИК: Путин лидирует в Тюменской области с 79,48%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тюменской области с 79,48% голосов после обработки 6,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин лидирует в Архангельской области с 79,48 процентов голосов
Вчера, 21:22
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТюменская областьВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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