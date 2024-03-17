https://ria.ru/20240317/putin-1933794901.html
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней
Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:13
2024-03-17T21:13
2024-03-17T22:36
политика
луганская народная республика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933821598_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_6c99c7fe44a56871e07b9803badd115b.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в ЛНР Владимир Путин набрал 94,12% голосов, на втором месте получивший 2,13% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (1,91 % голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,39%).Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933796170.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933821598_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_99de0c41222324660bf7aae4dd480f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки 100% бюллетеней
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в ЛНР Владимир Путин набрал 94,12% голосов, на втором месте получивший 2,13% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (1,91 % голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,39%).
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.
Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов