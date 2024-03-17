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Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024
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21:13 17.03.2024 (обновлено: 22:36 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933794901.html
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней
Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:13
2024-03-17T22:36
политика
луганская народная республика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в ЛНР Владимир Путин набрал 94,12% голосов, на втором месте получивший 2,13% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (1,91 % голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,39%).Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933796170.html
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политика, луганская народная республика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней

Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки 100% бюллетеней

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске. 17 марта 2024
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в ЛНР Владимир Путин набрал 94,12% голосов, на втором месте получивший 2,13% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (1,91 % голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,39%).
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов
Вчера, 21:18
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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