https://ria.ru/20240317/putin-1933794901.html

Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней

Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней - РИА Новости, 17.03.2024

Путин побеждает на выборах с 94,12% в ЛНР после обработки всех бюллетеней

Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:13

2024-03-17T21:13

2024-03-17T22:36

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луганская народная республика

россия

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в ЛНР Владимир Путин набрал 94,12% голосов, на втором месте получивший 2,13% голосов Леонид Слуцкий, третье у Николая Харитонова (1,91 % голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,39%).Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/putin-1933796170.html

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политика, луганская народная республика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)