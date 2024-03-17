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Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:45 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/provokatsii-1933777135.html
Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты
Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты - РИА Новости, 17.03.2024
Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты
Иноагенты призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:45
2024-03-17T19:45
выборы президента россии — 2024
политика
россия
василий пискарев
николай харитонов
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иноагенты призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "(Иноагенты - ред.) призывали вдогонку уничтожать газеты, буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах федерации", - сказал он в ходе выступления в Информационном центре ЦИК РФ. Также Пискарев отметил влияние иноагентов перед выборами на детей.&quot;Иноагенты доходили до того, что призывали детей прятать паспорта своих родителей, чтобы они не смогли прийти и проголосовать&quot;, - добавил он.Председатель обратил внимание, что вмешательство в выборы - это основание для включения зарубежной неправительственной организации в перечень нежелательных в России. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, василий пискарев, николай харитонов, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Василий Пискарев, Николай Харитонов, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты

Пискарев: иноагенты призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иноагенты призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
«
"(Иноагенты - ред.) призывали вдогонку уничтожать газеты, буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах федерации", - сказал он в ходе выступления в Информационном центре ЦИК РФ.
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Также Пискарев отметил влияние иноагентов перед выборами на детей.
«

"Иноагенты доходили до того, что призывали детей прятать паспорта своих родителей, чтобы они не смогли прийти и проголосовать", - добавил он.

Председатель обратил внимание, что вмешательство в выборы - это основание для включения зарубежной неправительственной организации в перечень нежелательных в России.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВасилий ПискаревНиколай ХаритоновГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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