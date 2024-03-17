https://ria.ru/20240317/provokatsii-1933777135.html

Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты

Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты - РИА Новости, 17.03.2024

Пискарев рассказал, к каким провокациям на выборах призывали иноагенты

Иноагенты призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:45

2024-03-17T19:45

2024-03-17T19:45

выборы президента россии — 2024

политика

россия

василий пискарев

николай харитонов

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иноагенты призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "(Иноагенты - ред.) призывали вдогонку уничтожать газеты, буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах федерации", - сказал он в ходе выступления в Информационном центре ЦИК РФ. Также Пискарев отметил влияние иноагентов перед выборами на детей."Иноагенты доходили до того, что призывали детей прятать паспорта своих родителей, чтобы они не смогли прийти и проголосовать", - добавил он.Председатель обратил внимание, что вмешательство в выборы - это основание для включения зарубежной неправительственной организации в перечень нежелательных в России. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933359626.html

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политика, россия, василий пискарев, николай харитонов, госдума рф, леонид слуцкий (политик)