Прощание с Александром Ширвиндтом перенесли на час
Прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом перенесли на час
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет Александра Ширвиндта у здания Московского академического театра сатиры в Москве
Портрет Александра Ширвиндта у здания Московского академического театра сатиры в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом по просьбе семьи перенесли в понедельник на 13.00, сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.
Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Ранее сообщалось, что прощание состоится 18 марта в 12.00 в Театре Сатиры, а затем артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
"Прощание с Александром Ширвиндтом по просьбе семьи переносится на час и пройдет в Театре Сатиры 18 марта с 13.00 до 15.00", - говорится в сообщении в Telegram-канала театра.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.