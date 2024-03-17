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Прощание с Александром Ширвиндтом перенесли на час

Прощание с Александром Ширвиндтом перенесли на час - РИА Новости, 17.03.2024

Прощание с Александром Ширвиндтом перенесли на час

Прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом по просьбе семьи перенесли в понедельник на 13.00, сообщили в пресс-службе Театра Сатиры. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:16

2024-03-17T17:16

2024-03-17T17:16

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом по просьбе семьи перенесли в понедельник на 13.00, сообщили в пресс-службе Театра Сатиры. Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Ранее сообщалось, что прощание состоится 18 марта в 12.00 в Театре Сатиры, а затем артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. "Прощание с Александром Ширвиндтом по просьбе семьи переносится на час и пройдет в Театре Сатиры 18 марта с 13.00 до 15.00", - говорится в сообщении в Telegram-канала театра. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933468914.html

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Влада Копылова

новости культуры, александр ширвиндт, москва