"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине
Офицер Дэвис: западная помощь Украине не может остановить продвижение ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV.
"За восемнадцать месяцев конфликта мы вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 миллиардов долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. Это абсолютно не помогло. <…> Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днем они освобождают все больше и больше территорий", — отметил он.
Дэвис подчеркнул, что новый американский пакет помощи Киеву в 300 миллионов долларов не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он добавил, что Россия имеет колоссальное преимущество на фронте: у ее армии есть передовые беспилотники и средства РЭБ, а также значительное количество артиллерийских снарядов.
"Поэтому горстка снарядов, ракет или чего-то еще не даст никакого эффекта даже с тактической точки зрения", — резюмировал эксперт.
В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.