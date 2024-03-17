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"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 17.03.2024
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11:22 17.03.2024 (обновлено: 18:50 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html
"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине
"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 17.03.2024
"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине
Военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России, заявил американский подполковник в отставке Дэниел... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:22
2024-03-17T18:50
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV."За восемнадцать месяцев конфликта мы вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 миллиардов долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. Это абсолютно не помогло. &lt;…&gt; Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днем они освобождают все больше и больше территорий", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что новый американский пакет помощи Киеву в 300 миллионов долларов не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он добавил, что Россия имеет колоссальное преимущество на фронте: у ее армии есть передовые беспилотники и средства РЭБ, а также значительное количество артиллерийских снарядов."Поэтому горстка снарядов, ракет или чего-то еще не даст никакого эффекта даже с тактической точки зрения", — резюмировал эксперт.В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
https://ria.ru/20240317/mask-1933628508.html
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине

Офицер Дэвис: западная помощь Украине не может остановить продвижение ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV.
"За восемнадцать месяцев конфликта мы вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 миллиардов долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. Это абсолютно не помогло. <…> Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днем они освобождают все больше и больше территорий", — отметил он.
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Дэвис подчеркнул, что новый американский пакет помощи Киеву в 300 миллионов долларов не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он добавил, что Россия имеет колоссальное преимущество на фронте: у ее армии есть передовые беспилотники и средства РЭБ, а также значительное количество артиллерийских снарядов.
"Поэтому горстка снарядов, ракет или чего-то еще не даст никакого эффекта даже с тактической точки зрения", — резюмировал эксперт.
В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
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