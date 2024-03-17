https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html

"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине

"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 17.03.2024

"На Запад": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине

Военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России, заявил американский подполковник в отставке Дэниел... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:22

2024-03-17T11:22

2024-03-17T18:50

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Военная и финансовая помощь западных стран Украине не в состоянии предотвратить продвижение армии России, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV."За восемнадцать месяцев конфликта мы вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 миллиардов долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. Это абсолютно не помогло. <…> Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днем они освобождают все больше и больше территорий", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что новый американский пакет помощи Киеву в 300 миллионов долларов не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он добавил, что Россия имеет колоссальное преимущество на фронте: у ее армии есть передовые беспилотники и средства РЭБ, а также значительное количество артиллерийских снарядов."Поэтому горстка снарядов, ракет или чего-то еще не даст никакого эффекта даже с тактической точки зрения", — резюмировал эксперт.В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.

https://ria.ru/20240317/mask-1933628508.html

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россия

украина

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россия, украина, киев, вооруженные силы украины