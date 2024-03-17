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На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта - РИА Новости, 17.03.2024
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18:29 17.03.2024 (обновлено: 18:48 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933763204.html
На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта
На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта - РИА Новости, 17.03.2024
На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта
На судне, стоящем на ремонте на одном из крымских судостроительных заводов, загорелась каюта, пожар ликвидирован, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:29
2024-03-17T18:48
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. На судне, стоящем на ремонте на одном из крымских судостроительных заводов, загорелась каюта, пожар ликвидирован, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Крыму огнеборцы МЧС России потушили судно. Оно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе. На гражданском корабле полыхала каюта", - говорится в сообщении. Спасатели вскрыли трюм, чтобы не дать огню распространиться. Пожар ликвидирован на 90 квадратных метрах.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта

МЧС: пожарные потушили пожар в каюте на судостроительном заводе в Крыму

© Фото : МЧС России/TelegramСудно в Крыму на судостроительном заводе, на котором загорелась каюта
Судно в Крыму на судостроительном заводе, на котором загорелась каюта - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Судно в Крыму на судостроительном заводе, на котором загорелась каюта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. На судне, стоящем на ремонте на одном из крымских судостроительных заводов, загорелась каюта, пожар ликвидирован, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.
"В Крыму огнеборцы МЧС России потушили судно. Оно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе. На гражданском корабле полыхала каюта", - говорится в сообщении.
Спасатели вскрыли трюм, чтобы не дать огню распространиться. Пожар ликвидирован на 90 квадратных метрах.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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