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На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта

На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта - РИА Новости, 17.03.2024

На судостроительном заводе в Крыму загорелась каюта

На судне, стоящем на ремонте на одном из крымских судостроительных заводов, загорелась каюта, пожар ликвидирован, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:29

2024-03-17T18:29

2024-03-17T18:48

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. На судне, стоящем на ремонте на одном из крымских судостроительных заводов, загорелась каюта, пожар ликвидирован, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Крыму огнеборцы МЧС России потушили судно. Оно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе. На гражданском корабле полыхала каюта", - говорится в сообщении. Спасатели вскрыли трюм, чтобы не дать огню распространиться. Пожар ликвидирован на 90 квадратных метрах.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)