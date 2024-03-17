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Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали - РИА Новости, 17.03.2024
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04:33 17.03.2024 (обновлено: 04:38 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933588523.html
Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали - РИА Новости, 17.03.2024
Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:33
2024-03-17T04:38
краснодарский край
происшествия
славянск-на-кубани
славянский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар."По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html
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краснодарский край
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краснодарский край, происшествия, славянск-на-кубани, славянский район, вооруженные силы украины
Краснодарский край, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Славянский район, Вооруженные силы Украины
Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали

Оперштаб Краснодарского края: пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСлавянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар.
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"По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
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Краснодарский крайПроисшествияСлавянск-на-КубаниСлавянский районВооруженные силы Украины
 
 
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