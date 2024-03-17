https://ria.ru/20240317/pozhar-1933588523.html

Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали

Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали - РИА Новости, 17.03.2024

Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T04:33

2024-03-17T04:33

2024-03-17T04:38

краснодарский край

происшествия

славянск-на-кубани

славянский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар."По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.

https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

краснодарский край

славянск-на-кубани

славянский район

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краснодарский край, происшествия, славянск-на-кубани, славянский район, вооруженные силы украины