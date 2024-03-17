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Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах"
Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах" - РИА Новости, 17.03.2024
Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах"
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:34
2024-03-17T21:34
2024-03-17T21:43
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России."Поздравляю В.В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!" - написал он в своем Telegram-канале.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 30,04% протоколов. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах"
Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах" президента России
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
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"Поздравляю В.В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!" - написал он в своем Telegram-канале
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Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 30,04% протоколов. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.