https://ria.ru/20240317/pozdravlenie-1933800845.html

Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах"

Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах" - РИА Новости, 17.03.2024

Медведев поздравил Путина "с блестящей победой на выборах"

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:34

2024-03-17T21:34

2024-03-17T21:43

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России."Поздравляю В.В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!" - написал он в своем Telegram-канале.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 30,04% протоколов. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин