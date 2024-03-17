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ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.03.2024

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении

Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял здесь до 40 солдат,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:53

2024-03-17T13:53

2024-03-17T14:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

работино

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял здесь до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговка, Михайловка и Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля.

херсонская область

работино

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , работино