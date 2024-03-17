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ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.03.2024
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял здесь до 40 солдат,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:53
2024-03-17T13:53
2024-03-17T14:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
работино
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял здесь до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговка, Михайловка и Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , работино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Работино
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении