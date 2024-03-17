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ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 17.03.2024 (обновлено: 14:02 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/poteri-1933678694.html
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.03.2024
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял здесь до 40 солдат,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:53
2024-03-17T14:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
работино
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял здесь до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговка, Михайловка и Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля.
херсонская область
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вооруженные силы украины, херсонская область , работино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Работино
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 40 военнослужащих на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял здесь до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговка, Михайловка и Никольское Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРаботино
 
 
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