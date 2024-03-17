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В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 17.03.2024
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В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстрелах
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстрелах
Более 20 мирных жителей, пострадавших в последние дни в результате украинских обстрелов Белгородской области, находятся в больницах, из них девять - в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:31
2024-03-17T23:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекино
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Более 20 мирных жителей, пострадавших в последние дни в результате украинских обстрелов Белгородской области, находятся в больницах, из них девять - в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области написал в Telegram-канале, что посетил три больницы в Белгороде, где 25 человек, в том числе 16-летний подросток, проходят лечение. Девять пострадавших находятся в отделении реанимации. "Навестил сегодня пострадавших мирных жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. В настоящий момент в больнице получают лечение 13 пострадавших, четверо из них находятся в реанимации, остальные - в отделениях", - сообщил Гладков. В Детской областной клинической больнице Гладков проведал 16-летнего молодого человека из села Глотово Грайворонского округа. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль, где находился парень. По словам губернатора, в городской больнице №2 города Белгорода жителю города Шебекино, поступившему 12 марта, потребуется повторная операция через несколько месяцев. Состояние женщины, поступившей 14 марта, врачи оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Мужчине, получившему ранение 7 марта, проведено несколько сложных операций, сейчас его состояние стабильное. Женщина, пострадавшая при атаке дрона на мэрию Белгорода, находится в удовлетворительном состоянии, доктора отмечают положительную динамику, уточнил Гладков. "В настоящий момент еще пятеро пациентов продолжают получать интенсивную терапию в отделении реанимации", - отметил глава области. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. В субботу, по информации Минобороны, средства ПВО около 8.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью восемь украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в субботу в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Шебекино
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстрелах

Более 20 пострадавших при обстрелах Белгородской области находятся в больницах

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Более 20 мирных жителей, пострадавших в последние дни в результате украинских обстрелов Белгородской области, находятся в больницах, из них девять - в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области написал в Telegram-канале, что посетил три больницы в Белгороде, где 25 человек, в том числе 16-летний подросток, проходят лечение. Девять пострадавших находятся в отделении реанимации.
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"Навестил сегодня пострадавших мирных жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. В настоящий момент в больнице получают лечение 13 пострадавших, четверо из них находятся в реанимации, остальные - в отделениях", - сообщил Гладков.
В Детской областной клинической больнице Гладков проведал 16-летнего молодого человека из села Глотово Грайворонского округа. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль, где находился парень.
По словам губернатора, в городской больнице №2 города Белгорода жителю города Шебекино, поступившему 12 марта, потребуется повторная операция через несколько месяцев. Состояние женщины, поступившей 14 марта, врачи оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Мужчине, получившему ранение 7 марта, проведено несколько сложных операций, сейчас его состояние стабильное. Женщина, пострадавшая при атаке дрона на мэрию Белгорода, находится в удовлетворительном состоянии, доктора отмечают положительную динамику, уточнил Гладков.
"В настоящий момент еще пятеро пациентов продолжают получать интенсивную терапию в отделении реанимации", - отметил глава области.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. В субботу, по информации Минобороны, средства ПВО около 8.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью восемь украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в субботу в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныШебекино
 
 
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