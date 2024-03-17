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Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии - РИА Новости, 17.03.2024

Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии, где ему было выражено недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:30

2024-03-17T13:30

2024-03-17T20:53

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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии, где ему было выражено недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", которое было вывезено в 1916-1917 годах, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел."По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.В частности, речь идет об обращении посольства России к "горячим румынским головам", в котором дипломаты призывают Бухарест отказаться от мечты вернуть "румынское золото".Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах.Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП, заявила, что Румыния использует "русофобский" Европарламент, чтобы навесить на Россию свои долги и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике. Она отметила, что румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по подсчетам экспертов, в 20-25 раз превышают стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в РФ в 1916-1917 годах.

https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, бухарест, россия, политика