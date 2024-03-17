https://ria.ru/20240317/posol-1933673099.html
Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии
Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии - РИА Новости, 17.03.2024
Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии
Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии, где ему было выражено недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:30
2024-03-17T13:30
2024-03-17T20:53
в мире
румыния
бухарест
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933671612_0:207:2722:1738_1920x0_80_0_0_918dcd0f82e6423f79f5ae7659bd4e16.jpg
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии, где ему было выражено недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", которое было вывезено в 1916-1917 годах, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел."По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.В частности, речь идет об обращении посольства России к "горячим румынским головам", в котором дипломаты призывают Бухарест отказаться от мечты вернуть "румынское золото".Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах.Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП, заявила, что Румыния использует "русофобский" Европарламент, чтобы навесить на Россию свои долги и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике. Она отметила, что румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по подсчетам экспертов, в 20-25 раз превышают стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в РФ в 1916-1917 годах.
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933099188.html
румыния
бухарест
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933671612_0:0:2722:2043_1920x0_80_0_0_1e48701549d8223c34dcd33c2101dd8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, бухарест, россия, политика
В мире, Румыния, Бухарест, Россия, Политика
Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии
Посла России в Бухаресте Кузьмина вызвали в МИД из-за слов о румынском золоте
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости.
Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии, где ему было выражено недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", которое было вывезено в 1916-1917 годах, сообщила пресс-служба
министерства иностранных дел.
"По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
В частности, речь идет об обращении посольства России к "горячим румынским головам", в котором дипломаты призывают Бухарест отказаться от мечты вернуть "румынское золото".
Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах.
Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, комментируя резолюцию ЕП, заявила, что Румыния использует "русофобский" Европарламент
, чтобы навесить на Россию свои долги и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике. Она отметила, что румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по подсчетам экспертов, в 20-25 раз превышают стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в РФ в 1916-1917 годах.
Косачев прокомментировал резолюцию ЕП по Румынии