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Путин ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО

Путин ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 17.03.2024

Путин ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО, соответствующее... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:09

2024-03-17T17:09

2024-03-17T17:39

владимир путин

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и представить предложения по совершенствованию механизма обеспечения современными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами, участников специальной военной операции", - говорится в поручении.Срок – до 30 июня 2024 года.Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

https://ria.ru/20240317/nalog-1933739476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия, михаил мишустин