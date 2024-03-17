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Путин ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО
Путин ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 17.03.2024
Путин ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО, соответствующее... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:09
2024-03-17T17:09
2024-03-17T17:39
владимир путин
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и представить предложения по совершенствованию механизма обеспечения современными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами, участников специальной военной операции", - говорится в поручении.Срок – до 30 июня 2024 года.Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Путин ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО
Путин в июне ждет предложений по обеспечению средствами реабилитации бойцов СВО
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и представить предложения по совершенствованию механизма обеспечения современными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами, участников специальной военной операции", - говорится в поручении.
Срок – до 30 июня 2024 года.
Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество