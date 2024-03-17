https://ria.ru/20240317/pokhischenie-1933587821.html

Посольство в Мексике взяло на контроль дело похищенной россиянки

Посольство в Мексике взяло на контроль дело похищенной россиянки - РИА Новости, 17.03.2024

Посольство в Мексике взяло на контроль дело похищенной россиянки

Российские дипломаты в Мехико находятся в контакте с правоохранителями по делу похищенной у границы с США россиянки Марии Ригович, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T04:13

2024-03-17T04:13

2024-03-17T08:48

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МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Российские дипломаты в Мехико находятся в контакте с правоохранителями по делу похищенной у границы с США россиянки Марии Ригович, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Андрей Земский. "Посольство в курсе данной ситуации. Мы находимся в контакте как с мужем пропавшей, так и с местными правоохранительными органами. Держим вопрос на постоянном контроле", - сказал Земский. Как рассказал СМИ муж похищенной москвички Марии Ригович, 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса, который располагается прямо на границе двух стран, вместе с ней была местная семья из города Монтеррей. Девушка успела сообщить, что за ними "гонятся из картеля", после этого она не выходила на связь. Позднее она отправила мужу сообщение, попросив перевести 1,5 тысячи долларов на карту, номер которой "она скажет". Ранее грузинский телеканал "Мтавари" сообщил, что на американо-мексиканской границе наркокартель похитил 120 иностранных граждан, пытавших попасть в США нелегальным путем. Среди похищенных 30 граждан Грузии. Похитители требуют выкуп в размере 90 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240317/pokhischenie-1933580653.html

https://ria.ru/20240220/pokhischenie-1928411023.html

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