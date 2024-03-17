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В посольстве Грузии в Мексике прокомментировали похищение граждан
В посольстве Грузии в Мексике прокомментировали похищение граждан - РИА Новости, 17.03.2024
В посольстве Грузии в Мексике прокомментировали похищение граждан
Посольство Грузии в Мексике пытается выяснить у местной миграционной службы местонахождение 30 грузинских граждан, которые были похищены наркокартелем на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:07
2024-03-17T00:07
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ТБИЛИСИ, 17 мар – РИА Новости. Посольство Грузии в Мексике пытается выяснить у местной миграционной службы местонахождение 30 грузинских граждан, которые были похищены наркокартелем на американо-мексиканской границе, сообщает МИД Грузии. Ранее грузинский телеканал "Мтавари" сообщил, что на американо-мексиканской границе были похищены наркокартелем 120 иностранных граждан, пытавших попасть в США нелегальным путем. Среди похищенных 30 граждан Грузии. Похитители требуют выкуп в размере 90 тысяч долларов. "Посольство находится на связи с миграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и выяснения возможного местонахождения граждан. Посольство продолжает поддерживать связь с членами семей граждан, которые обратились в посольство с целью установления местонахождения их члена семьи", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.
https://ria.ru/20240312/sud-1932524657.html
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грузия, мексика, сша, в мире
Грузия, Мексика, США, В мире
В посольстве Грузии в Мексике прокомментировали похищение граждан
Посольство Грузии в Мексике выясняет местонахождение похищенных граждан