https://ria.ru/20240317/pogoda-1933605336.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:11

2024-03-17T09:11

2024-03-17T09:11

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря этому осадки маловероятны. Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата. "В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 5-7, по области плюс 3-8 градусов", - уточнил Тишковец. Специалист уточнил, что ветер в столице в воскресенье будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240317/pogoda-1933595894.html

https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец