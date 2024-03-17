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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.03.2024
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09:11 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/pogoda-1933605336.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:11
2024-03-17T09:11
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря этому осадки маловероятны. Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата. "В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 5-7, по области плюс 3-8 градусов", - уточнил Тишковец. Специалист уточнил, что ветер в столице в воскресенье будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240317/pogoda-1933595894.html
https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до плюс семи градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Солянка в Москве
Прохожие на улице Солянка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он рассказал, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря этому осадки маловероятны. Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата.
Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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"В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 5-7, по области плюс 3-8 градусов", - уточнил Тишковец.
Специалист уточнил, что ветер в столице в воскресенье будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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