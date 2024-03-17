https://ria.ru/20240317/pogoda-1933605336.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:11
2024-03-17T09:11
2024-03-17T09:11
погода
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282144_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_7c722c1b0b85c478123079bf631ca159.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря этому осадки маловероятны. Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата. "В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 5-7, по области плюс 3-8 градусов", - уточнил Тишковец. Специалист уточнил, что ветер в столице в воскресенье будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240317/pogoda-1933595894.html
https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282144_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_1cb932843a25fee7f4b05db6d11d6e64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до плюс семи градусов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Он рассказал, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря этому осадки маловероятны. Солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон на 5 градусов превысит норму климата.
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала года
"В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 5-7, по области плюс 3-8 градусов", - уточнил Тишковец.
Специалист уточнил, что ветер в столице в воскресенье будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве наступила метеорологическая весна