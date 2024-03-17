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В Молдавии мужчину задержали за попытку поджечь здание посольства России

В Молдавии мужчину задержали за попытку поджечь здание посольства России - РИА Новости, 17.03.2024

В Молдавии мужчину задержали за попытку поджечь здание посольства России

Мужчина, который пытался поджечь посольство России в Молдавии, задержан на 72 часа, сообщила пресс-служба управления полиции Кишинева. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:05

2024-03-17T19:05

2024-03-17T19:05

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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Мужчина, который пытался поджечь посольство России в Молдавии, задержан на 72 часа, сообщила пресс-служба управления полиции Кишинева. Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено. В полиции Кишинева сообщили РИА Новости, что нарушитель задержан. Он сообщил, что помимо молдавского гражданства обладает и российским. "Мужчина, который бросил две емкости с горючими веществами через забор посольства РФ в Кишиневе, задержан на 72 часа", - сообщила пресс-служба полиции журналистам. Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск). Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев