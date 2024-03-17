https://ria.ru/20240317/pobeda-1933838373.html

Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

Мадуро поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив "исключительную явку" на голосовании, сообщил глава... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T23:40

2024-03-17T23:40

2024-03-18T00:00

выборы президента россии — 2024

россия

политика

венесуэла

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МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив "исключительную явку" на голосовании, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль."Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа поздравляет президента Владимира Владимировича Путина и его политическое движение с подавляющей победой на выборах при его переизбрании на посту президента Российской Федерации на период 2024-2030 годов, выражая признание славному российскому народу за его глубокую приверженность демократии, выраженную в его исключительном участии в этом успешном дне выборов", - говорится в тексте сообщения, которое опубликовал Хиль в своем блоге в соцсети Х.Владимир Путин лидирует сейчас на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.Венесуэльский лидер назвал основой суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также политической стабильности и глобальной безопасности "единство российского народа и руководство президента Путина"."Российский народ и правительство, проявив смелость и мудрость, смогли преодолеть разнообразные атаки, от которых Россия пострадала в последнее время, и будут продолжать делать это с решимостью и импульсом, характерными для них на протяжении всей их памятной истории", - сказано в тексте документа.Правительство Венесуэлы выразило "непоколебимое желание" продолжать развитие взаимовыгодного сотрудничества, вносить вклад в строительство многополярного мироустройства, справедливости, равенства и мира.

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россия, политика, венесуэла