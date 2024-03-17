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Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений - РИА Новости, 17.03.2024
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений
Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив надежду, что это РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:00
2024-03-17T23:00
2024-03-17T23:00
выборы президента россии — 2024
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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив надежду, что это поможет развитию молдавско-российских отношений. "Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации… Уверена, что ваша победа на выборах будет способствовать развитию молдавско-российских отношений и укреплению партнерских связей между нашими народами", - написала Параска в своем Telegram-канале. Она полагает, что полученный результат и высокая явка на выборах убедительно говорят о поддержке избирателями курса президента РФ на рост экономической мощи, социального развития и культурного возрождения России. Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.
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политика, россия, молдавия, владимир путин, возрождение
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Молдавия, Владимир Путин, Возрождение
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений
Параска надеется, что победа Путина поможет развитию отношений РФ и Молдавии