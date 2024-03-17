Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:00 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/pobeda-1933829389.html
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений - РИА Новости, 17.03.2024
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений
Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив надежду, что это РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:00
2024-03-17T23:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
молдавия
владимир путин
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив надежду, что это поможет развитию молдавско-российских отношений. "Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации… Уверена, что ваша победа на выборах будет способствовать развитию молдавско-российских отношений и укреплению партнерских связей между нашими народами", - написала Параска в своем Telegram-канале. Она полагает, что полученный результат и высокая явка на выборах убедительно говорят о поддержке избирателями курса президента РФ на рост экономической мощи, социального развития и культурного возрождения России. Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.
https://ria.ru/20240317/slutskiy-1933825815.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, молдавия, владимир путин, возрождение
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Молдавия, Владимир Путин, Возрождение
Оппозиция Молдавии надеется, что победа Путина поможет развитию отношений

Параска надеется, что победа Путина поможет развитию отношений РФ и Молдавии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив надежду, что это поможет развитию молдавско-российских отношений.
«
"Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации… Уверена, что ваша победа на выборах будет способствовать развитию молдавско-российских отношений и укреплению партнерских связей между нашими народами", - написала Параска в своем Telegram-канале.
Она полагает, что полученный результат и высокая явка на выборах убедительно говорят о поддержке избирателями курса президента РФ на рост экономической мощи, социального развития и культурного возрождения России.
Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий
Вчера, 22:43
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМолдавияВладимир ПутинВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала