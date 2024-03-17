https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html

Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры

Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры - РИА Новости, 17.03.2024

Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры

Женщина подожгла петарду в уборной ДК имени Солдатова в Перми, пермячка получила травму руки, сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:00

2024-03-17T19:00

2024-03-17T19:00

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Женщина подожгла петарду в уборной ДК имени Солдатова в Перми, пермячка получила травму руки, сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. "В уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данным ведомства, женщину увезли с больницу, правоохранительные органы после ЧП начали проверку. Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова находится на Комсомольском проспекте, является одним из крупнейших зрительных залов в краевом центре.

https://ria.ru/20240315/petarda-1933224265.html

https://ria.ru/20240219/petarda-1928267385.html

пермь

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2024

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происшествия, пермь