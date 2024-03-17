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Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры - РИА Новости, 17.03.2024
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19:00 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html
Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры
Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры - РИА Новости, 17.03.2024
Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры
Женщина подожгла петарду в уборной ДК имени Солдатова в Перми, пермячка получила травму руки, сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:00
2024-03-17T19:00
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Женщина подожгла петарду в уборной ДК имени Солдатова в Перми, пермячка получила травму руки, сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. "В уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данным ведомства, женщину увезли с больницу, правоохранительные органы после ЧП начали проверку. Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова находится на Комсомольском проспекте, является одним из крупнейших зрительных залов в краевом центре.
https://ria.ru/20240315/petarda-1933224265.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Жительница Перми подожгла петарду в туалете дворца культуры

Пермячка подожгла петарду в туалете дворца культуры и получила травму руки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Женщина подожгла петарду в уборной ДК имени Солдатова в Перми, пермячка получила травму руки, сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.
«
"В уборной ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, женщину увезли с больницу, правоохранительные органы после ЧП начали проверку.
Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова находится на Комсомольском проспекте, является одним из крупнейших зрительных залов в краевом центре.
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