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Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы
Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы - РИА Новости, 18.03.2024
Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы
Городские службы промывают подземные пешеходные переходы Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T13:58
2024-03-17T13:58
2024-03-18T16:41
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Городские службы промывают подземные пешеходные переходы Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Промываем подземные пешеходные переходы после зимы. Очищаем подходы к пешеходным переходам, лестничные спуски и гранитную облицовку", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работах задействованы бригады ручной уборки и поливомоечная техника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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