https://ria.ru/20240317/perekhody-1934057378.html

Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы

Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы - РИА Новости, 18.03.2024

Московские службы промывают подземные пешеходные переходы после зимы

Городские службы промывают подземные пешеходные переходы Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T13:58

2024-03-17T13:58

2024-03-18T16:41

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городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Городские службы промывают подземные пешеходные переходы Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Промываем подземные пешеходные переходы после зимы. Очищаем подходы к пешеходным переходам, лестничные спуски и гранитную облицовку", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работах задействованы бригады ручной уборки и поливомоечная техника.

https://ria.ru/20240316/naberezhnaya-1933498293.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы