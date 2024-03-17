https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933792524.html
Памфилова: выборы прошли очень достойно, мы справились
Памфилова: выборы прошли очень достойно, мы справились - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова: выборы прошли очень достойно, мы справились
Выборы прошли очень достойно, мы справились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:04
2024-03-17T21:04
2024-03-17T23:10
выборы президента россии — 2024
выборы
элла памфилова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выборы прошли очень достойно, мы справились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все (прошло) очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого (выборов президента РФ - ред.) не произошло, со стороны наших недругов, мы справились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По предварительным данным после обработки 24,4% протоколов побеждает Владимир Путин, который набирает 87,97% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Выборы, Элла Памфилова
Памфилова: выборы прошли очень достойно, мы справились
Глава ЦИК Элла Памфилова: выборы прошли очень достойно
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выборы прошли очень достойно, мы справились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все (прошло) очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого (выборов президента РФ - ред.) не произошло, со стороны наших недругов, мы справились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
. По предварительным данным после обработки 24,4% протоколов побеждает Владимир Путин, который набирает 87,97% голосов.