https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933792524.html

Памфилова: выборы прошли очень достойно, мы справились

Памфилова: выборы прошли очень достойно, мы справились - РИА Новости, 17.03.2024

Памфилова: выборы прошли очень достойно, мы справились

Выборы прошли очень достойно, мы справились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:04

2024-03-17T21:04

2024-03-17T23:10

выборы президента россии — 2024

выборы

элла памфилова

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выборы прошли очень достойно, мы справились, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все (прошло) очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого (выборов президента РФ - ред.) не произошло, со стороны наших недругов, мы справились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По предварительным данным после обработки 24,4% протоколов побеждает Владимир Путин, который набирает 87,97% голосов.

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы, элла памфилова