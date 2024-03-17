https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html
СМИ раскрыли, с чем связаны отставки представителей ВСУ
СМИ раскрыли, с чем связаны отставки представителей ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ раскрыли, с чем связаны отставки представителей ВСУ
Власти Украины пытаются избавиться от назначенных бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным официальных представителей украинских войск, отправляя их в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:43
2024-03-17T14:43
2024-03-17T14:43
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валерий залужный
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Власти Украины пытаются избавиться от назначенных бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным официальных представителей украинских войск, отправляя их в отставку, сообщает в воскресенье издание "Страна.ua" со ссылкой на неназванный источник. Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в субботу заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении. В воскресенье об уходе в отставку сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "Отставка официальных спикеров ВСУ - это продолжение переформатирования командования украинской армии. До этого Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация, и людей Залужного меняют на новых", - приводит слова источника издание. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Четвертого марта он анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. Ранее Зеленский на фоне сдачи Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли, с чем связаны отставки представителей ВСУ
Страна.ua: отставки в ВСУ демонстрируют желание избавиться от людей Залужного