https://ria.ru/20240317/opasnost-1933797559.html

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:22

2024-03-17T21:22

2024-03-17T21:23

специальная военная операция на украине

воронежская область

вооруженные силы украины

украина

александр гусев (губернатор)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал он.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

воронежская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)