https://ria.ru/20240317/opasnost-1933770542.html

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района области, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:08

2024-03-17T19:08

2024-03-17T19:18

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района области, сообщается в Telegram-канале городской администрации.О ракетной опасности сообщалось в 18.52, через 10 минут в городской администрации сообщили об отмене угрозы."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщил об отбое ракетной тревоги.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область