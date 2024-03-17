https://ria.ru/20240317/opasnost-1933770542.html
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района области, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:08
2024-03-17T19:08
2024-03-17T19:18
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района области, сообщается в Telegram-канале городской администрации.О ракетной опасности сообщалось в 18.52, через 10 минут в городской администрации сообщили об отмене угрозы."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщил об отбое ракетной тревоги.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе через 10 мин объявили отбой ракетной опасности