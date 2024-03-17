https://ria.ru/20240317/opasnost-1933684846.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:15
2024-03-17T14:15
2024-03-17T14:15
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района