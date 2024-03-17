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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
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14:15 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/opasnost-1933684846.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:15
2024-03-17T14:15
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.
Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
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ПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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