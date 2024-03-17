https://ria.ru/20240317/opasnost-1933604717.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:08

2024-03-17T09:08

2024-03-17T09:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. Ракетная опасность в регионе была объявлена час назад. Кроме того, Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы "Ураган". "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков