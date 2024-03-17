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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/opasnost-1933604717.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:08
2024-03-17T09:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. Ракетная опасность в регионе была объявлена час назад. Кроме того, Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы "Ураган". "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность в регионе была объявлена час назад. Кроме того, Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы "Ураган".
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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