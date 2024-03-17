https://ria.ru/20240317/opasnost-1933604717.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:08
2024-03-17T09:08
2024-03-17T09:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06b8139d7a7ddb717552c3e79b6d0665.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. Ракетная опасность в регионе была объявлена час назад. Кроме того, Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы "Ураган". "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3dc443992e1893bb4ec1e9a0870e6eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности