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СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 17.03.2024 (обновлено: 02:05 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/odessa-1933584374.html
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы
Повторные взрывы раздались в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T01:45
2024-03-17T02:05
специальная военная операция на украине
россия
одесса
украина
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". О взрывах в городе издание уже писало около часа назад. "Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Позднее о еще одном взрыве в Одессе сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области звучит с 00.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240316/vzryvy-1933533217.html
https://ria.ru/20240315/vzryv-1933396436.html
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россия, одесса, украина, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы

"Страна": в Одессе на фоне тревоги прогремели повторные взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
О взрывах в городе издание уже писало около часа назад.
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"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Позднее о еще одном взрыве в Одессе сообщил украинский телеканал "Общественное".
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Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области звучит с 00.17 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаУкраинаВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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