https://ria.ru/20240317/odessa-1933584374.html
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы
Повторные взрывы раздались в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T01:45
2024-03-17T01:45
2024-03-17T02:05
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". О взрывах в городе издание уже писало около часа назад. "Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Позднее о еще одном взрыве в Одессе сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области звучит с 00.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240316/vzryvy-1933533217.html
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россия, одесса, украина, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Одессе прогремели новые взрывы
"Страна": в Одессе на фоне тревоги прогремели повторные взрывы