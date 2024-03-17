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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 17.03.2024 (обновлено: 01:49 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/odessa-1933582024.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:42
2024-03-17T01:49
специальная военная операция на украине
одесса
россия
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."В Одессе взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении. Позднее издание заявило о новых взрывах в городе.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 00.17 мск.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240315/vzryv-1933396436.html
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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна": в Одессе на фоне тревоги прогремели взрывы

© ГУ ДСНС України в Одеській областіПожарный в Одессе
Пожарный в Одессе
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Пожарный в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"В Одессе взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении. Позднее издание заявило о новых взрывах в городе.
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 00.17 мск.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияОдесская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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