https://ria.ru/20240317/odessa-1933582024.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:42
2024-03-17T00:42
2024-03-17T01:49
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."В Одессе взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении. Позднее издание заявило о новых взрывах в городе.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 00.17 мск.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна": в Одессе на фоне тревоги прогремели взрывы