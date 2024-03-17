https://ria.ru/20240317/odessa-1933582024.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T00:42

2024-03-17T00:42

2024-03-17T01:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."В Одессе взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении. Позднее издание заявило о новых взрывах в городе.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 00.17 мск.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240315/vzryv-1933396436.html

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933581068.html

одесса

россия

одесская область

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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире