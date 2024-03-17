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При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека - РИА Новости, 17.03.2024
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21:13 17.03.2024 (обновлено: 21:21 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933795012.html
При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека
При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека - РИА Новости, 17.03.2024
При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека
Два человека пострадали при украинском обстреле Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:13
2024-03-17T21:21
вооруженные силы украины
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при украинском обстреле Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Есть двое пострадавших. В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол пострадала женщина - у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом - пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали их врачам скорой", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.По предварительной информации, как отметил глава региона, в Грайвороне повреждены 10 частных домовладений, 3 хозсубъекта и школа. Также в городе дроном-камикадзе атакован автомобиль. В поселке Горьковский повреждены 4 домовладения и один автомобиль. В селе Козинка сгорел частный жилой дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил машину."Водоснабжение в округе восстановлено. Работы по восстановлению электроэнергии еще продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1", - уточнил Гладков.
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вооруженные силы украины, происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека

Губернатор: при обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при украинском обстреле Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Есть двое пострадавших. В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол пострадала женщина - у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом - пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали их врачам скорой", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.
По предварительной информации, как отметил глава региона, в Грайвороне повреждены 10 частных домовладений, 3 хозсубъекта и школа. Также в городе дроном-камикадзе атакован автомобиль. В поселке Горьковский повреждены 4 домовладения и один автомобиль. В селе Козинка сгорел частный жилой дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил машину.
"Водоснабжение в округе восстановлено. Работы по восстановлению электроэнергии еще продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1", - уточнил Гладков.
 
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковБелгород
 
 
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