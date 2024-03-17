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При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека

При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека - РИА Новости, 17.03.2024

При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека

Два человека пострадали при украинском обстреле Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:13

2024-03-17T21:13

2024-03-17T21:21

вооруженные силы украины

происшествия

грайворон

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при украинском обстреле Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Есть двое пострадавших. В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол пострадала женщина - у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом - пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали их врачам скорой", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.По предварительной информации, как отметил глава региона, в Грайвороне повреждены 10 частных домовладений, 3 хозсубъекта и школа. Также в городе дроном-камикадзе атакован автомобиль. В поселке Горьковский повреждены 4 домовладения и один автомобиль. В селе Козинка сгорел частный жилой дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил машину."Водоснабжение в округе восстановлено. Работы по восстановлению электроэнергии еще продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1", - уточнил Гладков.

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вооруженные силы украины, происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, белгород