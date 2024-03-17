https://ria.ru/20240317/obstrel-1933772516.html

При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод

При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод - РИА Новости, 17.03.2024

При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод

Сахарный завод пострадал при обстреле в воскресенье посёлка Тёткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:20

2024-03-17T19:20

2024-03-17T19:20

специальная военная операция на украине

украина

курская область

роман старовойт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Сахарный завод пострадал при обстреле в воскресенье посёлка Тёткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал, что посёлок Тёткино в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины. Было повреждено пять домовладений и линия электропередачи. "Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Как я уже сообщал ранее, в пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилёты на территории сахарного завода", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Губернатор пообещал всем собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением. Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд - со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт. Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

украина

курская область

глушковский район

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украина, курская область, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), глушковский район