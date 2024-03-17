Рейтинг@Mail.ru
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933772516.html
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод - РИА Новости, 17.03.2024
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод
Сахарный завод пострадал при обстреле в воскресенье посёлка Тёткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:20
2024-03-17T19:20
специальная военная операция на украине
украина
курская область
роман старовойт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
глушковский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Сахарный завод пострадал при обстреле в воскресенье посёлка Тёткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал, что посёлок Тёткино в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины. Было повреждено пять домовладений и линия электропередачи. "Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Как я уже сообщал ранее, в пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилёты на территории сахарного завода", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Губернатор пообещал всем собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением. Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд - со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт. Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
украина
курская область
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, курская область, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Глушковский район
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод

Старовойт: при обстреле курского посёлка Тёткино пострадал сахарный завод

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Сахарный завод пострадал при обстреле в воскресенье посёлка Тёткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал, что посёлок Тёткино в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины. Было повреждено пять домовладений и линия электропередачи.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
"Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Как я уже сообщал ранее, в пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилёты на территории сахарного завода", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Губернатор пообещал всем собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд - со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт.
Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные
22 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоман СтаровойтФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Глушковский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала