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При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод - РИА Новости, 17.03.2024
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод
Сахарный завод пострадал при обстреле в воскресенье посёлка Тёткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:20
2024-03-17T19:20
2024-03-17T19:20
специальная военная операция на украине
украина
курская область
роман старовойт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Сахарный завод пострадал при обстреле в воскресенье посёлка Тёткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал, что посёлок Тёткино в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины. Было повреждено пять домовладений и линия электропередачи. "Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Как я уже сообщал ранее, в пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилёты на территории сахарного завода", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Губернатор пообещал всем собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением. Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд - со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт. Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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украина, курская область, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Глушковский район
При обстреле курского поселка Теткино пострадал сахарный завод
Старовойт: при обстреле курского посёлка Тёткино пострадал сахарный завод