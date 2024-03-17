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Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 17.03.2024 (обновлено: 17:23 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ
Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ
Многоквартирный дом, который находится неподалеку от белгородского ТЦ, который обстреляли 15 февраля, поврежден при обстреле днем в воскресенье, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:40
2024-03-17T17:23
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Многоквартирный дом, который находится неподалеку от белгородского ТЦ, который обстреляли 15 февраля, поврежден при обстреле днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. На стене дома отчетливо видна выбоина после прямого попадания снаряда. Радом стоят поврежденные легковые автомобили, возле них - обломки стекол и москитные сетки. Место происшествия оцеплено правоохранительными органами, туда приезжал заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров. "Когда начались взрывы, я разбирала посылки, потом побежала в туалет. И как раз в этот момент, видимо, или осколок, или что-то отлетело и ударило по подъезду. Я выбежала, получается, здесь люди повыходили, мы начали звонить 112, но туда, как оказалось, дозвониться нереально — постоянно было занято. Потом службы - наверное, кто-то дозвонился - приехали", - рассказала РИА Новости очевидец Марина. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ, есть погибшие и раненые.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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белгородская область
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Последствия обстрела Белгорода
На кадрах - последствия обстрела Белгорода. Поврежден в том числе один из домов около ТЦ, попавшего под удар 15 февраля.
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белгород, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия
Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле Белгорода ВСУ пострадал многоквартирный дом возле ТЦ

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Многоквартирный дом, который находится неподалеку от белгородского ТЦ, который обстреляли 15 февраля, поврежден при обстреле днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
На стене дома отчетливо видна выбоина после прямого попадания снаряда. Радом стоят поврежденные легковые автомобили, возле них - обломки стекол и москитные сетки. Место происшествия оцеплено правоохранительными органами, туда приезжал заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров.
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"Когда начались взрывы, я разбирала посылки, потом побежала в туалет. И как раз в этот момент, видимо, или осколок, или что-то отлетело и ударило по подъезду. Я выбежала, получается, здесь люди повыходили, мы начали звонить 112, но туда, как оказалось, дозвониться нереально — постоянно было занято. Потом службы - наверное, кто-то дозвонился - приехали", - рассказала РИА Новости очевидец Марина.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ, есть погибшие и раненые.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествия
 
 
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