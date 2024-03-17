https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html

Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ

Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024

Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ

Многоквартирный дом, который находится неподалеку от белгородского ТЦ, который обстреляли 15 февраля, поврежден при обстреле днем в воскресенье, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:40

2024-03-17T16:40

2024-03-17T17:23

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Многоквартирный дом, который находится неподалеку от белгородского ТЦ, который обстреляли 15 февраля, поврежден при обстреле днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. На стене дома отчетливо видна выбоина после прямого попадания снаряда. Радом стоят поврежденные легковые автомобили, возле них - обломки стекол и москитные сетки. Место происшествия оцеплено правоохранительными органами, туда приезжал заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров. "Когда начались взрывы, я разбирала посылки, потом побежала в туалет. И как раз в этот момент, видимо, или осколок, или что-то отлетело и ударило по подъезду. Я выбежала, получается, здесь люди повыходили, мы начали звонить 112, но туда, как оказалось, дозвониться нереально — постоянно было занято. Потом службы - наверное, кто-то дозвонился - приехали", - рассказала РИА Новости очевидец Марина. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ, есть погибшие и раненые.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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Последствия обстрела Белгорода На кадрах - последствия обстрела Белгорода. Поврежден в том числе один из домов около ТЦ, попавшего под удар 15 февраля. 2024-03-17T16:40 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белгород, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия