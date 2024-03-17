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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933730668.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:34
2024-03-17T16:34
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
кировский район
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.25 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, в 14.30 ВСУ обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, с 15.00 по 15.35 украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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донецк, вооруженные силы украины, сцкк, кировский район, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Кировский район, Украина, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.25 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, в 14.30 ВСУ обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, с 15.00 по 15.35 украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныСЦКККировский районУкраинаПроисшествия
 
 
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