https://ria.ru/20240317/obstrel-1933699915.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив 19 снарядов, в том числе кассетные, калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:54

2024-03-17T14:54

2024-03-17T17:40

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив 19 снарядов, в том числе кассетные, калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров... 04.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ...12.45 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, в 11.40 украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, а в 14.20 - пять снарядов того же калибра по Зайцево. Как отмечает представительство, в 13.00 ВСУ обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

донецк

горловка

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донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия