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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933693362.html
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Приграничный поселок Теткино Курской области подвергается обстрелам со стороны Украины шестой день подряд, повреждена линия электропередачи и пять домовладений, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:36
2024-03-17T14:36
специальная военная операция на украине
курская область
украина
роман старовойт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино Курской области подвергается обстрелам со стороны Украины шестой день подряд, повреждена линия электропередачи и пять домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населенном пункте обесточена… Также повреждено 5 домовладений", - написал Старовойт.. Губернатор пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества. Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд - со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт. Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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курская область, украина, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области шестой день подряд

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино Курской области подвергается обстрелам со стороны Украины шестой день подряд, повреждена линия электропередачи и пять домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населенном пункте обесточена… Также повреждено 5 домовладений", - написал Старовойт..
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Губернатор пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд - со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт.
Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоман СтаровойтФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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