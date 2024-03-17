https://ria.ru/20240317/obstrel-1933693362.html

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Приграничный поселок Теткино Курской области подвергается обстрелам со стороны Украины шестой день подряд, повреждена линия электропередачи и пять домовладений, РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:36

2024-03-17T14:36

2024-03-17T14:36

специальная военная операция на украине

курская область

украина

роман старовойт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино Курской области подвергается обстрелам со стороны Украины шестой день подряд, повреждена линия электропередачи и пять домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населенном пункте обесточена… Также повреждено 5 домовладений", - написал Старовойт.. Губернатор пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества. Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд - со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт. Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

курская область

украина

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курская область, украина, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия