https://ria.ru/20240317/obstrel-1933581068.html

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T00:23

2024-03-17T00:23

2024-03-17T00:23

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 58 различных боеприпасов. Сообщается, что поступили сведения о ранении одного гражданского лица.

https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина