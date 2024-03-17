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Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:23
2024-03-17T00:23
2024-03-17T00:23
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 58 различных боеприпасов. Сообщается, что поступили сведения о ранении одного гражданского лица.
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли ДНР, выпустив 58 боеприпасов