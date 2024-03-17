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В Раде высказались о назначении Кирилла Тимошенко советником Умерова - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/naznachenie-1933762107.html
В Раде высказались о назначении Кирилла Тимошенко советником Умерова
В Раде высказались о назначении Кирилла Тимошенко советником Умерова - РИА Новости, 17.03.2024
В Раде высказались о назначении Кирилла Тимошенко советником Умерова
Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Кирилл Тимошенко назначен на должность... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:26
2024-03-17T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл тимошенко
владимир зеленский
рустем умеров
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Кирилл Тимошенко назначен на должность советника министра обороны Украины Рустема Умерова как "смотрящий". Украинское издание NV 8 марта сообщило, что Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником министра обороны Рустема Умерова. По информации издания, основное направление деятельности Тимошенко в минобороны - медиа и коммуникации, координация информационной политики. "Не ломайте голову над причинами появления в минобороны Кирилла Тимошенко. Он направлен туда как "смотрящий" за Умеровым. Несмотря на активный пиар и самовосхваление, Умеров как менеджер – так себе. Своих людей у него мало, а те, кто есть, некомпетентны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, в результате в закупках минобороны "творится кавардак, и сейчас министерство едва закупает треть от того, что нужно". "Увольнять министра Зеленский не хочет. Поэтому к нему на усиление отправили Тимошенко, организовать закупки", - добавил Дубинский. В июле прошлого года Тимошенко заподозрили в использовании служебных полномочий в личных интересах, ему грозила административная ответственность. В октябре он сообщил, что в суде опровергнуты все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). НАПК сообщало, что он дважды нарушил определенные законом ограничения относительно получения подарков как лицо, занимающее особо ответственное положение. Кроме того, занимая должность замглавы офиса Зеленского, Тимошенко подписал письмо в адрес погранслужбы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, который на самом деле "оформлял визы Тимошенко и его сыну". Кроме того, утверждалось, что экс-чиновник трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, два раза из которых - вместе с женой и сыном. Летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен (3,3 тысячи долларов). В начале декабря 2022 года издание "Украинская правда" опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. Позже глава НАПК Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях Тимошенко проверяется.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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в мире, украина, кирилл тимошенко, владимир зеленский, рустем умеров, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины
В Раде высказались о назначении Кирилла Тимошенко советником Умерова

Дубинский: экс-замглавы офиса Зеленского назначили в Минобороны как "смотрящего"

© Фото : пресс-служба офиса президента УкраиныЭкс-заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
Экс-заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : пресс-служба офиса президента Украины
Экс-заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Кирилл Тимошенко назначен на должность советника министра обороны Украины Рустема Умерова как "смотрящий".
Украинское издание NV 8 марта сообщило, что Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником министра обороны Рустема Умерова. По информации издания, основное направление деятельности Тимошенко в минобороны - медиа и коммуникации, координация информационной политики.
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"Не ломайте голову над причинами появления в минобороны Кирилла Тимошенко. Он направлен туда как "смотрящий" за Умеровым. Несмотря на активный пиар и самовосхваление, Умеров как менеджер – так себе. Своих людей у него мало, а те, кто есть, некомпетентны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, в результате в закупках минобороны "творится кавардак, и сейчас министерство едва закупает треть от того, что нужно".
«
"Увольнять министра Зеленский не хочет. Поэтому к нему на усиление отправили Тимошенко, организовать закупки", - добавил Дубинский.
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В июле прошлого года Тимошенко заподозрили в использовании служебных полномочий в личных интересах, ему грозила административная ответственность. В октябре он сообщил, что в суде опровергнуты все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
НАПК сообщало, что он дважды нарушил определенные законом ограничения относительно получения подарков как лицо, занимающее особо ответственное положение. Кроме того, занимая должность замглавы офиса Зеленского, Тимошенко подписал письмо в адрес погранслужбы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, который на самом деле "оформлял визы Тимошенко и его сыну".
Кроме того, утверждалось, что экс-чиновник трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, два раза из которых - вместе с женой и сыном. Летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен (3,3 тысячи долларов). В начале декабря 2022 года издание "Украинская правда" опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. Позже глава НАПК Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях Тимошенко проверяется.
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