СМИ: Европе не хватает 56 миллиардов евро на оборонные расходы НАТО
FT: Европе нужны €56 миллиардов, чтобы достичь цели по оборонным расходам НАТО
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в 2% от ВВП, следует из исследования, проведенного исследовательским институтом IFO для газеты Financial Times.
В настоящее время страны НАТО обязались выделять на оборону по 2% ВВП, но не все выполняют это требование.
"Европейским членам НАТО необходимо найти дополнительные 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь цели альянса по расходам на оборону, но за последнее десятилетие дефицит сократился вдвое", - говорится в материале газеты Financial Times.
Самый большой дефицит, как выяснилось, в 2023 году был у Германии - страна в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем требовалось для достижения целевых показателей. Однако, как отмечается, за последнее десятилетие Берлин "вдвое сократил этот разрыв с учетом инфляции и планирует полностью закрыть его в этом году". За Германией по недостаче следуют Испания (11 миллиардов евро), Италия (10,8 миллиарда евро) и Бельгия (4,6 миллиарда евро).
"У стран с высоким уровнем долга и высокими затратами на погашение процентов не так много возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ сделать это - сократить расходы в других областях. Это нелегко, мы увидели это, когда Германия попыталась сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо, и фермеры вышли на улицы с протестами", - приводит газета слова Марселя Шлеппера, экономиста из института IFO.
Как пишет газета, стремление членов НАТО увеличить расходы на оборону "усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и ужесточения бюджетных планов во многих странах".
На презентации своего ежегодного отчета о деятельности организации генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны Европы в 2024 году инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону. По его оценкам, по меньшей мере 18 стран НАТО из 32 потратят минимум 2% своего ВВП на нужды обороны в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.