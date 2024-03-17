https://ria.ru/20240317/narusheniya-1933711676.html
В Москве не было нарушений, влияющих на ход голосования, заявил МГИК
В Москве не было нарушений, влияющих на ход голосования, заявил МГИК - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве не было нарушений, влияющих на ход голосования, заявил МГИК
Никаких нарушений правопорядка или ситуаций, которые могли бы повлиять на ход голосования, в Москве в третий день выборов президента России не было, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:32
2024-03-17T15:32
2024-03-17T15:36
выборы президента россии — 2024
москва
мосгоризбирком
политика
дмитрий реут
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких нарушений правопорядка или ситуаций, которые могли бы повлиять на ход голосования, в Москве в третий день выборов президента России не было, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."Никаких нарушений правопорядка, никаких совершенно ситуаций, которые могли бы как-то повлиять на ход голосования, мы не наблюдали", - сказал зампредседателя журналистам.По его словам, полиция также никого не задерживала."Все достаточно тихо, мирно, спокойно", - отметил Реут.Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосгоризбирком, политика, дмитрий реут , россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Москва, Мосгоризбирком, Политика, Дмитрий Реут , Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
В Москве не было нарушений, влияющих на ход голосования, заявил МГИК
Мосгоризбирком не зафиксировал нарушений, влияющих на ход голосования в Москве