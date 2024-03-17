https://ria.ru/20240317/narusheniya-1933711676.html

В Москве не было нарушений, влияющих на ход голосования, заявил МГИК

В Москве не было нарушений, влияющих на ход голосования, заявил МГИК - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве не было нарушений, влияющих на ход голосования, заявил МГИК

Никаких нарушений правопорядка или ситуаций, которые могли бы повлиять на ход голосования, в Москве в третий день выборов президента России не было, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:32

2024-03-17T15:32

2024-03-17T15:36

выборы президента россии — 2024

москва

мосгоризбирком

политика

дмитрий реут

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких нарушений правопорядка или ситуаций, которые могли бы повлиять на ход голосования, в Москве в третий день выборов президента России не было, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."Никаких нарушений правопорядка, никаких совершенно ситуаций, которые могли бы как-то повлиять на ход голосования, мы не наблюдали", - сказал зампредседателя журналистам.По его словам, полиция также никого не задерживала."Все достаточно тихо, мирно, спокойно", - отметил Реут.Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мосгоризбирком, политика, дмитрий реут , россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов