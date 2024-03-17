https://ria.ru/20240317/nagruzka-1933807553.html
Основная нагрузка на инфраструктуру ДЭГ была в первые сутки голосования
Основная нагрузка на инфраструктуру ДЭГ была в первые сутки голосования - РИА Новости, 17.03.2024
Основная нагрузка на инфраструктуру ДЭГ была в первые сутки голосования
Основная нагрузка на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ была в первые сутки голосования, за это время... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:53
2024-03-17T21:53
2024-03-17T21:53
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основная нагрузка на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ была в первые сутки голосования, за это время проголосовали 75% тех, кто зарегистрировался на платформе, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. "Основная нагрузка на инфраструктуру у нас была в первый день, такая ритмичность голосования на федеральной платформе. За первые семь часов проголосовали 10% избирателей, первые 12 часов - почти 30% и за первые сутки - 75% избирателей. Это показывает востребованность, и понятно, что как мы шли с востока на запад, так у нас менялись цифры", - сказал Шадаев. Он отметил, что пик нагрузки на инфраструктуру был в 9.30 по московскому времени - в этот момент средние показатели нагрузки на эту инфраструктуру были превышены в 10 раз в системе организации и в 15 раз - по трафику на портал "Госуслуг". "То есть примерно 3 тысячи авторизаций в секунду было зафиксировано как раз в 9.25-9.30, и примерно в этот же период 11 тысяч заходов на портал в секунду мы для себя фиксировали. Это превышает стандартные, средниевзвешенные показатели нагрузки в 10 и 15 раз соответственно. Инфраструктура справилась", - сказал министр. По его словам, эти сервисы и дальше будут пользоваться популярностью. "Много мы получаем обратной связи, что все оказалось очень быстро и просто", - добавил он. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/putin-1933806973.html
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политика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Политика, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Основная нагрузка на инфраструктуру ДЭГ была в первые сутки голосования
Минцифры: основная нагрузка на инфраструктуру ДЭГ была в первые сутки
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основная нагрузка на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ была в первые сутки голосования, за это время проголосовали 75% тех, кто зарегистрировался на платформе, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
"Основная нагрузка на инфраструктуру у нас была в первый день, такая ритмичность голосования на федеральной платформе. За первые семь часов проголосовали 10% избирателей, первые 12 часов - почти 30% и за первые сутки - 75% избирателей. Это показывает востребованность, и понятно, что как мы шли с востока на запад, так у нас менялись цифры", - сказал Шадаев.
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Он отметил, что пик нагрузки на инфраструктуру был в 9.30 по московскому времени - в этот момент средние показатели нагрузки на эту инфраструктуру были превышены в 10 раз в системе организации и в 15 раз - по трафику на портал "Госуслуг".
"То есть примерно 3 тысячи авторизаций в секунду было зафиксировано как раз в 9.25-9.30, и примерно в этот же период 11 тысяч заходов на портал в секунду мы для себя фиксировали. Это превышает стандартные, средниевзвешенные показатели нагрузки в 10 и 15 раз соответственно. Инфраструктура справилась", - сказал министр.
По его словам, эти сервисы и дальше будут пользоваться популярностью. "Много мы получаем обратной связи, что все оказалось очень быстро и просто", - добавил он.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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