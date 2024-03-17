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В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/nadpisi-1933701540.html
В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского
В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского - РИА Новости, 17.03.2024
В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, на улицах появились нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:05
2024-03-17T15:05
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, на улицах появились нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Мои земляки присылают фотографии появившихся по всему оккупированному городу Запорожью нецензурных надписей, характеризующие режим Зеленского и всё, что с его подачи произошло с Украиной", - сказал Рогов. По его словам, жители города Запорожья сожалеют, что пока не могут принять участие в выборах президента Российской Федерации, но душой они полностью со своими земляки на освобожденной части области.
https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933366022.html
https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933691030.html
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запорожье, россия, владимир рогов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского

Рогов: в Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, на улицах появились нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«
"Мои земляки присылают фотографии появившихся по всему оккупированному городу Запорожью нецензурных надписей, характеризующие режим Зеленского и всё, что с его подачи произошло с Украиной", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
15 марта, 20:55
По его словам, жители города Запорожья сожалеют, что пока не могут принять участие в выборах президента Российской Федерации, но душой они полностью со своими земляки на освобожденной части области.

Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

Сожжение чучел Зеленского и Байдена в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВладимир РоговВладимир Зеленский
 
 
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