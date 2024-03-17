В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского
Рогов: в Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, на улицах появились нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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"Мои земляки присылают фотографии появившихся по всему оккупированному городу Запорожью нецензурных надписей, характеризующие режим Зеленского и всё, что с его подачи произошло с Украиной", - сказал Рогов.
По его словам, жители города Запорожья сожалеют, что пока не могут принять участие в выборах президента Российской Федерации, но душой они полностью со своими земляки на освобожденной части области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.