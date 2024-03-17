https://ria.ru/20240317/nadpisi-1933701540.html

В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского

В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского - РИА Новости, 17.03.2024

В Запорожье появились нецензурные надписи в отношении режима Зеленского

В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, на улицах появились нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:05

2024-03-17T15:05

2024-03-17T15:05

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

владимир рогов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, на улицах появились нецензурные надписи в отношении режима Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Мои земляки присылают фотографии появившихся по всему оккупированному городу Запорожью нецензурных надписей, характеризующие режим Зеленского и всё, что с его подачи произошло с Украиной", - сказал Рогов. По его словам, жители города Запорожья сожалеют, что пока не могут принять участие в выборах президента Российской Федерации, но душой они полностью со своими земляки на освобожденной части области.

https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933366022.html

https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933691030.html

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запорожье, россия, владимир рогов, владимир зеленский