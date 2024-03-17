https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933833471.html

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, влияющих на итоги выборов

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, влияющих на итоги выборов - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, влияющих на итоги выборов

Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, заявил РИА Новости глава миссии... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:20

2024-03-17T23:20

2024-03-17T23:31

выборы президента россии — 2024

снг

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов."Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов. Были мелкие технические нарушения, но они абсолютно не повлияли на итоги выборов", - сказал Нематов."Мы только что закончили совет координаторов. Окончательные оценки мы озвучим на пресс-конференции в ЦИК … Памфилова (председатель ЦИК РФ - ред.) сказала, что Владимир Путин получил 87,5%, - это говорит о большом доверии к действующему президенту", - добавил он.Нематов отметил, что несмотря на провокации, попытки людей, которые старались навредить ходу голосования, выборы состоялись.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

снг, россия