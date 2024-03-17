https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933833471.html
Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, влияющих на итоги выборов
Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, влияющих на итоги выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, влияющих на итоги выборов
Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, заявил РИА Новости глава миссии... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:20
2024-03-17T23:20
2024-03-17T23:31
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов."Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов. Были мелкие технические нарушения, но они абсолютно не повлияли на итоги выборов", - сказал Нематов."Мы только что закончили совет координаторов. Окончательные оценки мы озвучим на пресс-конференции в ЦИК … Памфилова (председатель ЦИК РФ - ред.) сказала, что Владимир Путин получил 87,5%, - это говорит о большом доверии к действующему президенту", - добавил он.Нематов отметил, что несмотря на провокации, попытки людей, которые старались навредить ходу голосования, выборы состоялись.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снг, россия
Выборы президента России — 2024, СНГ, Россия
Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, влияющих на итоги выборов
Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала нарушений, влияющих на итоги выборов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов.
"Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала каких-либо нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов. Были мелкие технические нарушения, но они абсолютно не повлияли на итоги выборов", - сказал Нематов.
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"Мы только что закончили совет координаторов. Окончательные оценки мы озвучим на пресс-конференции в ЦИК … Памфилова (председатель ЦИК РФ - ред.) сказала, что Владимир Путин получил 87,5%, - это говорит о большом доверии к действующему президенту", - добавил он.
Нематов отметил, что несмотря на провокации, попытки людей, которые старались навредить ходу голосования, выборы состоялись.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.