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Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 17.03.2024 (обновлено: 18:52 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html
Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС
Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС - РИА Новости, 17.03.2024
Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС
Международные наблюдатели зафиксировали атаку украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области в последний день голосования на выборах президента... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:13
2024-03-17T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
латвия
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели зафиксировали атаку украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области в последний день голосования на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила журналистам, что украинские боевики атаковали при помощи БПЛА здание в Энергодаре, где днем ранее размещались избирательные комиссии."Мы приехали посмотреть, как происходят тут выборы - в Мелитополе и Энергодаре… Мы приехали в Энергодар и увидели, что случилось. Сюда утром попал дрон. Мы видели очень много народа. Люди не испугались. Видно, что это терроризм, но видно, что люди не испуганы. Украина в очередной раз показала, что она террористическая организация. Это уже не государство", - заявил журналистам международный наблюдатель Андреа Пальмери.Наблюдатель из Латвии София Василевская отметила, что это был удар именно по гражданской инфраструктуре, военных поблизости не было."Атаки по гражданским структурам, как мы видим. Сегодня утром мы должны были находиться здесь. Попытки запугать людей, попытки убить. Потому, что все это выпускается с целью поражения гражданского населения. Это нарушение любых правил, что мы и пытаемся донести до Европы. Но, к сожалению, это невозможно сегодня", - сказала журналистам Васильевская.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Наблюдатели из Италии и Латвии зафиксировали атаку украинских боевиков на Энергодар
Международные наблюдатели из Италии и Латвии на выборах президента зафиксировали факт атаки украинских боевиков на Энергодар и назвали Украину террористической организацией
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, латвия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Латвия
Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС

Международные наблюдатели зафиксировали атаку ВСУ 12 марта на Запорожскую АЭС

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели зафиксировали атаку украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области в последний день голосования на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила журналистам, что украинские боевики атаковали при помощи БПЛА здание в Энергодаре, где днем ранее размещались избирательные комиссии.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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4 марта, 16:11
"Мы приехали посмотреть, как происходят тут выборы - в Мелитополе и Энергодаре… Мы приехали в Энергодар и увидели, что случилось. Сюда утром попал дрон. Мы видели очень много народа. Люди не испугались. Видно, что это терроризм, но видно, что люди не испуганы. Украина в очередной раз показала, что она террористическая организация. Это уже не государство", - заявил журналистам международный наблюдатель Андреа Пальмери.
Наблюдатель из Латвии София Василевская отметила, что это был удар именно по гражданской инфраструктуре, военных поблизости не было.
"Атаки по гражданским структурам, как мы видим. Сегодня утром мы должны были находиться здесь. Попытки запугать людей, попытки убить. Потому, что все это выпускается с целью поражения гражданского населения. Это нарушение любых правил, что мы и пытаемся донести до Европы. Но, к сожалению, это невозможно сегодня", - сказала журналистам Васильевская.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЛатвия
 
 
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