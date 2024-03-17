https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html

Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС

Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС - РИА Новости, 17.03.2024

Международные наблюдатели зафиксировали украинскую атаку на ЗАЭС

Международные наблюдатели зафиксировали атаку украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области в последний день голосования на выборах президента... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:13

2024-03-17T18:13

2024-03-17T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

латвия

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели зафиксировали атаку украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области в последний день голосования на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила журналистам, что украинские боевики атаковали при помощи БПЛА здание в Энергодаре, где днем ранее размещались избирательные комиссии."Мы приехали посмотреть, как происходят тут выборы - в Мелитополе и Энергодаре… Мы приехали в Энергодар и увидели, что случилось. Сюда утром попал дрон. Мы видели очень много народа. Люди не испугались. Видно, что это терроризм, но видно, что люди не испуганы. Украина в очередной раз показала, что она террористическая организация. Это уже не государство", - заявил журналистам международный наблюдатель Андреа Пальмери.Наблюдатель из Латвии София Василевская отметила, что это был удар именно по гражданской инфраструктуре, военных поблизости не было."Атаки по гражданским структурам, как мы видим. Сегодня утром мы должны были находиться здесь. Попытки запугать людей, попытки убить. Потому, что все это выпускается с целью поражения гражданского населения. Это нарушение любых правил, что мы и пытаемся донести до Европы. Но, к сожалению, это невозможно сегодня", - сказала журналистам Васильевская.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

латвия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наблюдатели из Италии и Латвии зафиксировали атаку украинских боевиков на Энергодар Международные наблюдатели из Италии и Латвии на выборах президента зафиксировали факт атаки украинских боевиков на Энергодар и назвали Украину террористической организацией 2024-03-17T18:13 true PT2M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, латвия