https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933653098.html

Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре

Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре - РИА Новости, 17.03.2024

Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре

Иностранная делегация наблюдателей изучила проведение выборов президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе и оценила уровень технологичности на... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:09

2024-03-17T12:09

2024-03-17T12:09

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Иностранная делегация наблюдателей изучила проведение выборов президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе и оценила уровень технологичности на голосовании, сообщает департамент внутренней политики региона. За проведением выборов главы государства в Югре наблюдают 14 электоральных экспертов из девяти стран мира, прибывших в регион в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Задача международных экспертов – оценить законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. "Глядя на то, как система, которую нам показали, обрабатывает бюллетени, можно быть уверенными практически на 100%, что результаты будут верны, и никакой человеческий фактор на это не повлияет. Оцениваю выборы как абсолютно легитимные, особенно с учетом тех практик, которые нам презентовали. Считаю, что подобную практику как средств электронного контроля за голосованием, так и в принципе самого подхода к выборам необходимо распространять на другие страны", - приводятся в сообщении слова делегата из Кот-д'Ивуара Мохамеда Ламине Дао. Оценили иностранные гости и центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами, где каждый желающий может наблюдать на мониторах за происходящим на избирательных участках неограниченное количество времени. Для этого в регионе на 510 УИК организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией, на остальных участках и в ТИКах используют видеорегистраторы. Как отметила студентка намибийского университета науки и техники Муеба Марша, вся информация в ЦОН обновляется ежесекундно, а для голосующих нет периода регистрации, тогда как в ее стране граждане подают заявку за 3-4 месяца до выборов. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933181353.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933178853.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ