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Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре - РИА Новости, 17.03.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:09 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933653098.html
Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре
Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре - РИА Новости, 17.03.2024
Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре
Иностранная делегация наблюдателей изучила проведение выборов президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе и оценила уровень технологичности на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:09
2024-03-17T12:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Иностранная делегация наблюдателей изучила проведение выборов президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе и оценила уровень технологичности на голосовании, сообщает департамент внутренней политики региона. За проведением выборов главы государства в Югре наблюдают 14 электоральных экспертов из девяти стран мира, прибывших в регион в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Задача международных экспертов – оценить законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. "Глядя на то, как система, которую нам показали, обрабатывает бюллетени, можно быть уверенными практически на 100%, что результаты будут верны, и никакой человеческий фактор на это не повлияет. Оцениваю выборы как абсолютно легитимные, особенно с учетом тех практик, которые нам презентовали. Считаю, что подобную практику как средств электронного контроля за голосованием, так и в принципе самого подхода к выборам необходимо распространять на другие страны", - приводятся в сообщении слова делегата из Кот-д'Ивуара Мохамеда Ламине Дао. Оценили иностранные гости и центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами, где каждый желающий может наблюдать на мониторах за происходящим на избирательных участках неограниченное количество времени. Для этого в регионе на 510 УИК организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией, на остальных участках и в ТИКах используют видеорегистраторы. Как отметила студентка намибийского университета науки и техники Муеба Марша, вся информация в ЦОН обновляется ежесекундно, а для голосующих нет периода регистрации, тогда как в ее стране граждане подают заявку за 3-4 месяца до выборов. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933181353.html
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ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ

Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Иностранная делегация наблюдателей изучила проведение выборов президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе и оценила уровень технологичности на голосовании, сообщает департамент внутренней политики региона.
За проведением выборов главы государства в Югре наблюдают 14 электоральных экспертов из девяти стран мира, прибывших в регион в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Задача международных экспертов – оценить законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов.
Выборы президента России в Югре - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Более 1,7 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов президента в Югре
15 марта, 13:01
"Глядя на то, как система, которую нам показали, обрабатывает бюллетени, можно быть уверенными практически на 100%, что результаты будут верны, и никакой человеческий фактор на это не повлияет. Оцениваю выборы как абсолютно легитимные, особенно с учетом тех практик, которые нам презентовали. Считаю, что подобную практику как средств электронного контроля за голосованием, так и в принципе самого подхода к выборам необходимо распространять на другие страны", - приводятся в сообщении слова делегата из Кот-д'Ивуара Мохамеда Ламине Дао.
Оценили иностранные гости и центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами, где каждый желающий может наблюдать на мониторах за происходящим на избирательных участках неограниченное количество времени. Для этого в регионе на 510 УИК организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией, на остальных участках и в ТИКах используют видеорегистраторы.
Как отметила студентка намибийского университета науки и техники Муеба Марша, вся информация в ЦОН обновляется ежесекундно, а для голосующих нет периода регистрации, тогда как в ее стране граждане подают заявку за 3-4 месяца до выборов.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Жительница Югры проголосовала на выборах президента РФ в костюме Чебурашки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Жительница Югры проголосовала на выборах в костюме Чебурашки
15 марта, 12:38
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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