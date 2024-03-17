https://ria.ru/20240317/most-1933653339.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.03.2024
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт менее чем через 20 минут после приостановки движения, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:12
2024-03-17T12:12
2024-03-17T12:12
общество
россия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт менее чем через 20 минут после приостановки движения, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в воскресенье в 11.12 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, крымский мост
Общество, Россия, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение через 20 минут после приостановки