https://ria.ru/20240317/most-1933653339.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.03.2024

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт менее чем через 20 минут после приостановки движения, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:12

2024-03-17T12:12

2024-03-17T12:12

общество

россия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт менее чем через 20 минут после приостановки движения, сообщается в Teleram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в воскресенье в 11.12 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, крымский мост