https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933649872.html
Москалькова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на участках
Москалькова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на участках - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на участках
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что порча бюллетеней - это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:55
2024-03-17T11:55
2024-03-17T11:55
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что порча бюллетеней - это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право. "Мы впервые столкнулись с такими провокациями, как порча бюллетеней. Причем злоумышленники пытаются испортить так (бюллетени - ред.) краской, чтобы их нельзя было восстановить. Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право", - сказала Москалькова журналистам в воскресенье. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. Злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников-участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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татьяна москалькова, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Татьяна Москалькова, Россия, Политика
Москалькова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на участках
Москалькова навала порчу бюллетеней покушением на права избирателей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что порча бюллетеней - это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право.
"Мы впервые столкнулись с такими провокациями, как порча бюллетеней. Причем злоумышленники пытаются испортить так (бюллетени - ред.) краской, чтобы их нельзя было восстановить. Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право", - сказала Москалькова журналистам в воскресенье.
Жительница Белгородской области вылила зеленку в урну для бюллетеней
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. Злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников-участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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