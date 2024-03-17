https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933649872.html

Москалькова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на участках

Москалькова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на участках - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова прокомментировала случаи порчи бюллетеней на участках

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что порча бюллетеней - это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:55

2024-03-17T11:55

2024-03-17T11:55

выборы президента россии — 2024

татьяна москалькова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что порча бюллетеней - это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право. "Мы впервые столкнулись с такими провокациями, как порча бюллетеней. Причем злоумышленники пытаются испортить так (бюллетени - ред.) краской, чтобы их нельзя было восстановить. Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право", - сказала Москалькова журналистам в воскресенье. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. Злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников-участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены более 200 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/urna-1933566512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, россия, политика