https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933609871.html

В Кишиневе выборы президента России начались вовремя

В Кишиневе выборы президента России начались вовремя - РИА Новости, 17.03.2024

В Кишиневе выборы президента России начались вовремя

В Кишиневе начались выборы президента РФ, единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в столице республики для голосования российских... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:27

2024-03-17T09:27

2024-03-17T10:24

выборы президента россии — 2024

в мире

молдавия

игорь гросу

михай попшой

россия

кишинев

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. В Кишиневе начались выборы президента РФ, единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в столице республики для голосования российских соотечественников, открылся вовремя, в 8 часов (в 9 мск), передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20:00 по местному времени (до 21:00 мск). Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. На территории непризнанной республики предполагается открытие шести участков для голосования на выборах президента РФ. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участок для голосования на выборах президента РФ в Кишиневе Единственный участок для голосования на выборах президента РФ открылся в Кишиневе. 2024-03-17T09:27 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь гросу, михай попшой, россия, кишинев